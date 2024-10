Bergamonews.it - Silvio Castiglioni in “La tragedia più antica del mondo” ha mostrato un nemico come parte di noi

(Di domenica 27 ottobre 2024) Bergamo. “Bisogna pensare all’Altro, aldi noi”. Da sempre, le opere teatrali classiche si caratterizzano per il loro carattere universale, per la capacità di parlare e di portare a riflessione l’uomo contemporaneo. Caratteristica che si trova a partire dalla piùopera pervenuta per intero, “I Persiani” di Eschilo. Unache parla di aspri confronti, di tremende mattanze, di uno scontro tra parti opposte che porta a riflettere ed a mettersi nei panni di una fazione diversa dalla propria. Un’opera immortale, storica ma con un messaggio universale, messa in scena da, con un gruppo di liceali del centro scolastico La Traccia di Calcinate, nella serata di sabato 26 ottobre al Teatro Caverna di Bergamo in “Lapiùdel”, all’interno del programma della stagione di Abboccaperta.