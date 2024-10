Serie C. Baby Dea copia e incolla. Come l’anno scorso incassa un tris a Vicenza (Di domenica 27 ottobre 2024) Vicenza 3 ATALANTA U23 0 Primo tempo: 1-0 Vicenza (3-4-1-2): Confente 6,5; Cuomo 6,5, Leverbe 7, Laezza 6,5 (40’ st Sandon sv); Talarico 7, Zonta 6,5 (40’ st Carraro sv), Della Latta 6,5, Costa 6; Della Morte 7 (29’ st Greco 6); Capone 6,5 (16’ st Rauti 7), Zamparo 7 (29’ st Morra 6). All. Vecchi 7. ATALANTA U23 (3-4-2-1): Bertini 5,5; Gyabuaa 5,5 (26’ st Muhameti 6), Obric 5,5, Navarro 5,5; Bergonzi 5,5 (26’ st Alessio 6), Manzoni 5,5 (26’ st Del Lungo 6), Panada 5,5, Bernasconi 5,5 (11’ st Ghislandi 6); De Nipoti 6, Vavassori 5 (11’ st Scheffer 6); Vlahovic 5. All. Modesto 5. Arbitro: Ursini di Pescara 6. Marcatori: 10’ pt Talarico, 24’ st Della Morte, 38’ st Rauti. Sport.quotidiano.net - Serie C. Baby Dea copia e incolla. Come l’anno scorso incassa un tris a Vicenza Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024)3 ATALANTA U23 0 Primo tempo: 1-0(3-4-1-2): Confente 6,5; Cuomo 6,5, Leverbe 7, Laezza 6,5 (40’ st Sandon sv); Talarico 7, Zonta 6,5 (40’ st Carraro sv), Della Latta 6,5, Costa 6; Della Morte 7 (29’ st Greco 6); Capone 6,5 (16’ st Rauti 7), Zamparo 7 (29’ st Morra 6). All. Vecchi 7. ATALANTA U23 (3-4-2-1): Bertini 5,5; Gyabuaa 5,5 (26’ st Muhameti 6), Obric 5,5, Navarro 5,5; Bergonzi 5,5 (26’ st Alessio 6), Manzoni 5,5 (26’ st Del Lungo 6), Panada 5,5, Bernasconi 5,5 (11’ st Ghislandi 6); De Nipoti 6, Vavassori 5 (11’ st Scheffer 6); Vlahovic 5. All. Modesto 5. Arbitro: Ursini di Pescara 6. Marcatori: 10’ pt Talarico, 24’ st Della Morte, 38’ st Rauti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diretta/ Vicenza Atalanta U23 (risultato finale 3-0): tris casalingo! (Serie C, 26 ottobre 2024) - Diretta Vicenza Atalanta U23, streaming, video e tv: allo Stadio Romeo Menti si gioca per l'undicesimo turno della Serie C 2024/2025 (oggi 26 ottobre 2024) ... (ilsussidiario.net)

Atalanta, miniera infinita. Palestra apre la strada. Nuovi gioielli in vetrina nelle mani di Gasperini - L’esterno milanese stabilmente in prima squadra dopo la stagione in Serie C . Nella Dea Under 23 il ventenne Vlahovic ha segnato otto reti in sette presenze. L’ultimo nome è Artesani: classe 2007 e gi ... (ilgiorno.it)

Diretta/ AlbinoLeffe Atalanta U23 (risultato finale 2-2): uno-due per il pari! (Serie C, 12 ottobre 2024) - Diretta Albinoleffe Atalanta U23, streaming, video e tv: in campo il derby bergamasco per la nona giornata del Girone A di Serie C. (ilsussidiario.net)