Scuola: Cnel, nei comuni 800 euro per ciascun residente dai tre ai 14 anni (Di domenica 27 ottobre 2024) A livello comunale i servizi di istruzione impegnano mediamente 800 euro per ciascun residente dai tre ai 14 anni, con punte di 1.223 euro in Emilia-Romagna e valori minimi in Campania , con 311 euro. E’ quanto emerge dalla Relazione annuale del Cnel sui servizi pubblici 2024, presentata lo scorso 14 ottobre. Nei comuni con piu’ di centomila abitanti del nord sono presenti i livelli di spesa maggiori, oltre mille euro, mentre in quelli di medesime dimensioni del sud le risorse finanziarie stanziate sono circa la meta’, solo 585 euro. I comuni che spendono di meno sono quelli con diecimila-19.999 abitanti del sud, con 293 euro. I comuni di piccole dimensioni (meno di tremila abitanti) spendono mediamente di piu (740 euro) rispetto ai comuni di dimensioni piu grandi, ma sempre ad eccezione del sud che spende in media sempre meno del nord e del centro. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 27 ottobre 2024) A livello comunale i servizi di istruzione impegnano mediamente 800perdai tre ai 14, con punte di 1.223in Emilia-Romagna e valori minimi in Campania , con 311. E’ quanto emerge dalla Relazione annuale delsui servizi pubblici 2024, presentata lo scorso 14 ottobre. Neicon piu’ di centomila abitanti del nord sono presenti i livelli di spesa maggiori, oltre mille, mentre in quelli di medesime dimensioni del sud le risorse finanziarie stanziate sono circa la meta’, solo 585. Iche spendono di meno sono quelli con diecimila-19.999 abitanti del sud, con 293. Idi piccole dimensioni (meno di tremila abitanti) spendono mediamente di piu (740) rispetto aidi dimensioni piu grandi, ma sempre ad eccezione del sud che spende in media sempre meno del nord e del centro.

