Sci alpino oggi gigante maschile Soelden 2024 | orari startlist tv programma streaming

(Di domenica 27 ottobre 2024) Va ufficialmente a concludersi il fine settimana di(Austria) valevole come esordio della Coppa del Mondo di sci-2025. Sul ghiacciaio del Rettenbach, dopo la gara inaugurale di ieri del comparto femminile vinta da una splendida Federica Brignone, si tornerà subito in azione con la provatra le porte larghe. Inutile girarci attorno, l’attesa è sensazionale. Quale sarà ilodierno? La prima manche deldiscatterà alle ore 10.00, mentre la seconda prenderà il via alle ore 13.00 e andrà a delineare il primo podio di questa stagione che si annuncia davvero splendida. Cosa dovremo attenderci dalla gara austriaca? Ovviamente il grande favorito sarà , nemmeno a dirlo, Marco Odermatt, reduce da un’annata dominata con 9 vittorie su 10 gare in