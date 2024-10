Sampdoria-Mantova 1-0: tre punti d'oro firmati Kasami, blucerchiati in zona playoff (Di domenica 27 ottobre 2024) La Sampdoria vince 1-0 contro il Mantova e continua la scalata in classifica. Tre punti d'oro che consentono ai ragazzi di Sottil di salire in piena zona playoff con 14 punti grazie alla quarta vittoria nelle ultime cinque gare di Serie B.Settimo posto in graduatoria a - 1 da Palermo e Juve Genovatoday.it - Sampdoria-Mantova 1-0: tre punti d'oro firmati Kasami, blucerchiati in zona playoff Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Lavince 1-0 contro ile continua la scalata in classifica. Tred'oro che consentono ai ragazzi di Sottil di salire in pienacon 14grazie alla quarta vittoria nelle ultime cinque gare di Serie B.Settimo posto in graduatoria a - 1 da Palermo e Juve

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sampdoria-Mantova 1-0: tre punti d'oro firmati Kasami, blucerchiati in zona playoff - Partita non banale, un palo di Romagnoli e tante occasioni nel primo tempo, sbandata prima dell'intervallo e goal decisivo al 61. Doppia palla-goal per il 2-0 di Coda, che non segna, nel finale un goa ... (genovatoday.it)

Live Sampdoria - Mantova: 0-0 Serie B 2024/2025. La diretta della partita - Serie B 2024/2025, 10a giornata. Cronaca minuto per minuto di Sampdoria-Mantova: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. (sport.virgilio.it)

Sampdoria - Mantova, la cronaca minuto per minuto - Obiettivo dei blucerchiati: vincere, per scavalcare il Mantova ed entrare in zona playoff. La squadra di casa dopo 9 giornate è a 11 punti, uno in meno dei lombardi. Mister Sottil chiede alla Samp ... (rainews.it)

Sampdoria e Mantova si affrontano al Ferraris nel match della decima giornata del campionato di Serie B 2024/2025 - Sampdoria e Mantova si affrontano al Ferraris nel match della decima giornata del campionato di Serie B 2024/2025 Sampdoria e Mantova si affrontano allo stadio Ferraris nel match valevole per la decim ... (sampnews24.com)