Ruba un profumo di lusso e prova a scappare: arrestata ladra seriale (Di domenica 27 ottobre 2024) È stata sorpresa dalla polizia mentre tentava di Rubare un profumo di lusso all’interno di un noto store di via Etnea. Gli agenti della squadra volanti della questura di Catania hanno arrestato una donna di 56 anni, già nota alle forze dell'ordine per reati analoghi, per furto aggravato Cataniatoday.it - Ruba un profumo di lusso e prova a scappare: arrestata ladra seriale Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) È stata sorpresa dalla polizia mentre tentava dire undiall’interno di un noto store di via Etnea. Gli agenti della squadra volanti della questura di Catania hanno arrestato una donna di 56 anni, già nota alle forze dell'ordine per reati analoghi, per furto aggravato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lidl: i doppioni dei profumi vanno a ruba ma ce c’è uno che batte tutti - C’è un profumo doppione Lidl, economico e identico a quello di marca, che sta conquistando tutti per la sua qualità e il prezzo imbattibile. (metropolinotizie.it)

Ruba in un negozio di abbigliamento di lusso ma viene scoperto dai carabinieri - I carabinieri del Norm hanno trovato nell'auto del 56enne di nazionalità bosniaca tre giubbotti firmati e diversi strumenti utili per poter rubare nei negozi. Un paio di forbici per tagliare le ... (udinetoday.it)

Prova a prendermi streaming - Scopri dove vedere Prova a prendermi in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Prova a prendermi in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio ... (comingsoon.it)

Colf ’infedele’ ruba i gioielli di casa. Era stata appena assunta in prova - Una colf appena assunta ruba gioielli per 10mila euro a Terni ... Era stata appena assunta in prova come colf da una coppia di professionisti ternani, che riponevano in lei la massima fiducia ... (lanazione.it)