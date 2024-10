Quotidiano.net - Più sicuri con Sara. Con ’Guido Bene’ vantaggi per tutti

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) Secondo i dati dell’Osservatorio Connected Car & Mobility della School of Management del Politecnico di Milano, alla fine del 2023 in Italia circolavano 16,9 milioni di auto connesse, in pratica il 42% del parco circolante e 1 ogni 4 abitanti. L’ampia diffusione delle auto connesse, dotate di dispositivi telematici come le black box, sta trasformando il settore assicurativo aprendo la strada a nuovi modelli sempre più personalizzati e orientati alla sicurezza. I benefici per le compagnie e i clienti infatti sono molti: dalla tariffazione personalizzata, prevenzione dei sinistri e migliore gestione in caso di incidente fino a servizi innovativi.