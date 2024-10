MotoGP GP Thailandia 2024, Acosta: “Gara difficile, all’inizio ho faticato” (Di domenica 27 ottobre 2024) “È stata una Gara difficile, soprattutto nella gestione delle gomme. all’inizio c’era tanta acqua e ho fatto fatica. Ringrazio la squadra per il lavoro eccezionale che ha fatto. Stiamo facendo un bel percorso per arrivare dove ambiamo”. Così Pedro Acosta ha commentato il terzo posto nel GP di Thailandia 2024 di MotoGP, che ha visto lo spagnolo rimontare nel finale con un gran sorpasso al penultimo giro sul compagno di marca Jack Miller, tornando a fare punti dopo gli “zero” consecutivi tra Giappone, Australia e Sprint in Thailandia. MotoGP GP Thailandia 2024, Acosta: “Gara difficile, all’inizio ho faticato” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “È stata una, soprattutto nella gestione delle gomme.c’era tanta acqua e ho fatto fatica. Ringrazio la squadra per il lavoro eccezionale che ha fatto. Stiamo facendo un bel percorso per arrivare dove ambiamo”. Così Pedroha commentato il terzo posto nel GP didi, che ha visto lo spagnolo rimontare nel finale con un gran sorpasso al penultimo giro sul compagno di marca Jack Miller, tornando a fare punti dopo gli “zero” consecutivi tra Giappone, Australia e Sprint inGP: “ho” SportFace.

