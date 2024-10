MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Chiudo la stagione con una grande gara! Ci rivediamo nel 2025” (Di domenica 27 ottobre 2024) Chiude in bellezza Fabio Di Giannantonio. Il portacolori del team Ducati Pertamina VR46, infatti, ha centrato un brillante quarto posto in rimonta al termine del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram la pioggia ha scombussolato tutti i piani, regalandoci una gara fuori dagli schemi. Tra i grandi protagonisti proprio “Diggia” che ha saputo risalire con un finale di gara eccellente, sfiorando addirittura il podio. Francesco Bagnaia ha centrato il successo davanti a Jorge Martin e Pedro Acosta. Quarta posizione proprio per Fabio Di Giannantonio a 4.6 dalla vetta, davanti al duo della KTM composto da Jack Miller a 5.5 e Brad Binder sesto a 5.8. Settima posizione per Maverick Vinales, ottava per Johann Zarco, nona per Aleix Espargarò. mentre è Alex Marquez a completare la top10. Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Chiudo la stagione con una grande gara! Ci rivediamo nel 2025” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Chiude in bellezzaDi. Il portacolori del team Ducati Pertamina VR46, infatti, ha centrato un brillante quarto posto in rimonta al termine del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Buriram la pioggia ha scombussolato tutti i piani, regalandoci unafuori dagli schemi. Tra i grandi protagonisti proprio “Diggia” che ha saputo risalire con un finale dieccellente, sfiorando addirittura il podio. Francesco Bagnaia ha centrato il successo davanti a Jorge Martin e Pedro Acosta. Quarta posizione proprio perDia 4.6 dalla vetta, davanti al duo della KTM composto da Jack Miller a 5.5 e Brad Binder sesto a 5.8. Settima posizione per Maverick Vinales, ottava per Johann Zarco, nona per Aleix Espargarò. mentre è Alex Marquez a completare la top10.

