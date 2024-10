Ilrestodelcarlino.it - Mignani: "Porta inviolata, gara di sostanza". Il bomber: "Volevamo riscattarci subito"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Serviva vincere ed alla fine i tre punti sono arrivati. Dopo due sconfitte consecutive, infatti, non si poteva tentennare ancora, la serie B è un torneo che non perdona e basta un attimo per ritrovarsi ad annaspare in cattive acque. Vittoriata a casa, sofferta ma di sicuro meritata e per Micheleva bene così. "Abbiamo fatto una grande partita di sacrificio – le prime parole del tecnico nel dopo–. Magari è stata meno bella e pulita di altre, ma die penso che i ragazzi abbiano anche dato una grande risposta di attaccamento alla maglia e al loro lavoro. Quando si vince si guardano sempre le cose belle, mentre quando si perde si vedono solo le brutte, ma noi addetti ai lavori non possiano nasconderci e dobbiamo analizzare l’insieme. Non abbiamo preso gol e questa è una cosa imnte.