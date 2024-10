Maltempo, pioggia e vento in Sardegna: due dispersi (Di domenica 27 ottobre 2024) Forte ondata di Maltempo in Sardegna: dalla tarda serata di ieri, sabato, pioggia intensa e forte vento in gran parte dell’isola. Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco tra le province di Cagliari e Oristano per soccorrere automobilisti in difficoltà e pastori rifugiatisi sopra i tetti negli ovili, rimuovere ostacoli in strada, prosciugamenti in abitazioni allagate. Maggiori criticità nel cagliaritano, nei comuni di Villasor, Pabillonis, Vallermosa, Teulada, Decimoputzu, Siliqua, Cagliari, Villaspeciosa e Nuxis, dove risulta attualmente disperso un uomo. Disperso anche un giovane sul Monte Arcosu Oltre all’uomo disperso a Nuxis, è ora in corso un intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna nel Comune di Siliqua, nel Sud Sardegna, per la ricerca di un ragazzo disperso nell’area di Monte Arcosu. Lapresse.it - Maltempo, pioggia e vento in Sardegna: due dispersi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Forte ondata diin: dalla tarda serata di ieri, sabato,intensa e fortein gran parte dell’isola. Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco tra le province di Cagliari e Oristano per soccorrere automobilisti in difficoltà e pastori rifugiatisi sopra i tetti negli ovili, rimuovere ostacoli in strada, prosciugamenti in abitazioni allagate. Maggiori criticità nel cagliaritano, nei comuni di Villasor, Pabillonis, Vallermosa, Teulada, Decimoputzu, Siliqua, Cagliari, Villaspeciosa e Nuxis, dove risulta attualmente disperso un uomo. Disperso anche un giovane sul Monte Arcosu Oltre all’uomo disperso a Nuxis, è ora in corso un interdei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologiconel Comune di Siliqua, nel Sud, per la ricerca di un ragazzo disperso nell’area di Monte Arcosu.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo, in Sardegna in poche ore la pioggia di 6 mesi. Un disperso e danni ingenti. FOTO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, in Sardegna in poche ore la pioggia di 6 mesi. Un disperso e danni ingenti. FOTO ... (tg24.sky.it)

Maltempo, un nubifragio devasta il Sud Sardegna: fiumi esondati, strade interrotte, una persona dispersa - Proseguono le ricerce della persona trascinata dalla corrente nelel campagne di Nuxis. Vanno avanti gli interventi di soccorso e si inizia a fare la conta dei danni ... (lanuovasardegna.it)

Maltempo in Sardegna, alluvioni e disagi - È uno dei ragazzi del gruppo sorpreso dal maltempo a Monte Arcosu, l'oasi del Wwf nel sud Sardegna, il disperso che i vigili del fuoco con l'elicottero e squadre a terra stanno… Leggi ... (informazione.it)

Anche il sud della Sardegna e la Liguria sono sott’acqua, e no, non è “maltempo” - Un violento nubifragio si è abbattuto nel sud della Sardegna e ora si contano danni e dispersi. In Liguria l’esondazione del Rio Lissolo ... (greenme.it)