Liguria, ponente in ginocchio per il maltempo, proseguono le ricerche del ristoratore travolto dalla piena (Di domenica 27 ottobre 2024) I vigili del fuoco hanno trovato l'auto di Davide Violin, ma l'abitacolo della vettura era vuoto. Nel pomeriggio la fine dello stato di allerta arancione Mentre la Liguria conta i danni provocati dai nubifragi, il maltempo sta lasciando spazio gradualmente a un miglioramento su tutta la regio Ilgiornaleditalia.it - Liguria, ponente in ginocchio per il maltempo, proseguono le ricerche del ristoratore travolto dalla piena Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) I vigili del fuoco hanno trovato l'auto di Davide Violin, ma l'abitacolo della vettura era vuoto. Nel pomeriggio la fine dello stato di allerta arancione Mentre laconta i danni provocati dai nubifragi, ilsta lasciando spazio gradualmente a un miglioramento su tutta la regio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Maltempo, Ponente ligure in ginocchio. Arpal: “Ancora possibili precipitazioni intense” - Genova. Mentre la Liguria conta i danni provocati dai nubifragi, il maltempo sta lasciando spazio gradualmente a un miglioramento su tutta la regione. Confermata alle 14.00 la chiusura dell’allerta ar ... (msn.com)

Maltempo, non solo la Liguria. Sardegna in ginocchio, situazione drammatica. Un disperso - Il Sud Sardegna e l’Oristanese sono stati colpiti nella notte da violente e intense piogge che hanno causato allarme e allagamenti soprattutto nel Campidano. In provincia di Cagliari i vigili del fuoc ... (affaritaliani.it)

Maltempo in Liguria, Disperso un Uomo ad Arenzano - Le ricerche di Davide Violin, 62 anni, noto ristoratore e marito dell'assessore all'Ambiente di Arenzano Lucia Ferrari , sono riprese poco dopo le 7 di questa mattina. Violin è disperso da ieri, travo ... (informazione.it)

Maltempo, Cairo in ginocchio: ospedale invaso dal fango e camere mortuarie allagate. Il sindaco: “Danni per milioni di euro” - Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Pubblicità e co ... (liguria24.it)