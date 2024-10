Gqitalia.it - Le lezioni di stile di Adam Sandler, re del menswear chaos

(Di domenica 27 ottobre 2024) Lo scorso anno, Jennifer Aniston ha descritto una cena elegante in compagnia di. Aniston ha raccontato i dettagli al Tonight Show, inquadrando l'outfit tipico diin poche parole: «Si è presentato in pantaloncini da basket in raso con i bordi bianchi, sneaker alte Nike e una una polo Izod in velour turchese». È il caos quintessenziale del re pazzo del. «mi ha detto “Su Vogue c'è scritto che sto benissimo vestito così”», ha raccontato Aniston, riferendosi a un articolo del 2021 in cui si definivaun'icona di. «Quindi grazie, Vogue». Vogue non scherzava. Il mondo delè molto impostato. È pieno di completi dal taglio perfetto e di maglioni realizzati con i filati più lussuosi del mondo.