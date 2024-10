La Lazio domina e torna a vincere in campionato: 3-0 al Genoa, crisi nera per Gilardino (Di domenica 27 ottobre 2024) Vola anche in campionato la Lazio, vittoriosa per 3-0 contro il Genoa grazie alle reti di Noslin, Pedro e Vecino. Reduce dal terzo successo Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Vola anche inla, vittoriosa per 3-0 contro ilgrazie alle reti di Noslin, Pedro e Vecino. Reduce dal terzo successo

