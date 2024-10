“Johnny Depp, tu sei un cretino che la Madonna non l’ha mai vista, ma voli!”: Riccardo Scamarcio scatenato alla Festa del Cinema di Roma (Di domenica 27 ottobre 2024) La Festa del Cinema di Roma si è conclusa con un’esplosione di emozioni e un tocco di follia. Protagonista indiscusso: Johnny Depp, premiato alla carriera e acclamato dal pubblico per il suo ultimo film da regista, “Modì“. Ma a rubare la scena è stato Riccardo Scamarcio, amico e attore protagonista del film, che ha consegnato il premio a Depp con un discorso tanto divertente quanto inaspettato. “Quando mi hanno detto che avrei dovuto consegnare il premio a Johnny, ho pensato di scrivere un discorso”, ha esordito Scamarcio, visibilmente emozionato, come riferisce Leggo. “Ma poi ho capito che nessuna parola poteva descrivere la gioia, l’emozione e la follia di lavorare con lui”. Ilfattoquotidiano.it - “Johnny Depp, tu sei un cretino che la Madonna non l’ha mai vista, ma voli!”: Riccardo Scamarcio scatenato alla Festa del Cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ladeldisi è conclusa con un’esplosione di emozioni e un tocco di follia. Protagonista indiscusso:, premiatocarriera e acclamato dal pubblico per il suo ultimo film da regista, “Modì“. Ma a rubare la scena è stato, amico e attore protagonista del film, che ha consegnato il premio acon un discorso tanto divertente quanto inaspettato. “Quando mi hanno detto che avrei dovuto consegnare il premio a, ho pensato di scrivere un discorso”, ha esordito, visibilmente emozionato, come riferisce Leggo. “Ma poi ho capito che nessuna parola poteva descrivere la gioia, l’emozione e la follia di lavorare con lui”.

