In tre sul monopattino, col bimbo in braccio: "Non c'è limite all'incoscienza" (Di domenica 27 ottobre 2024) In tre sullo stesso monopattino elettrico, con un bambino in braccio. Sono i frame di un video girato a Milano e condiviso nelle scorse ore su Instagram dal ministro dei trasporti, Matteo Salvini. "Non c'è limite all'incoscienza", è il commento amaro del numero uno della Lega Europa.today.it - In tre sul monopattino, col bimbo in braccio: "Non c'è limite all'incoscienza" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 27 ottobre 2024) In tre sullo stessoelettrico, con un bambino in. Sono i frame di un video girato a Milano e condiviso nelle scorse ore su Instagram dal ministro dei trasporti, Matteo Salvini. "Non c'èall'", è il commento amaro del numero uno della Lega

