Il Potere delle Parole: l’arte come messaggio di speranza e solidarietà - Roma, 1° novembre 2024 – Medina Art Gallery (Via Angelo Poliziano 32-34) ospiterà l'inaugurazione della mostra collettiva “Il Potere delle Parole: l’arte come messaggio di speranza e solidarietà”, ven ... (informazione.it)

