“I figli della Montecatini”: il sindaco Marchionna presenta il suo nuovo libro (Di domenica 27 ottobre 2024) Mercoledì 30 ottobre 2024, con inizio alle ore 11,00, presso il foyer del Teatro Impero di Brindisi (via de' Terribile, 6), la casa storica casa editrice pugliese Dellisanti presenterà allasStampa il nuovo romanzo scritto da Giuseppe Marchionna (sindaco di Brindisi), dal titolo “I figli della Brindisireport.it - “I figli della Montecatini”: il sindaco Marchionna presenta il suo nuovo libro Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Mercoledì 30 ottobre 2024, con inizio alle ore 11,00, presso il foyer del Teatro Impero di Brindisi (via de' Terribile, 6), la casa storica casa editrice pugliese Dellisanti presenterà allasStampa ilromanzo scritto da Giuseppedi Brindisi), dal titolo “I

