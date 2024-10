Gioco de «L’Eco», si parte. In palio buoni spesa, bici elettriche e un’auto (Di domenica 27 ottobre 2024) IL CONCORSO. Venerdì 1 e domenica 3 novembre le cartelle insieme al giornale, lunedì 4 il primo bollino e l’adesivo. Il super premio finale è una Suzuki New Swift Hybrid. Ecodibergamo.it - Gioco de «L’Eco», si parte. In palio buoni spesa, bici elettriche e un’auto Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) IL CONCORSO. Venerdì 1 e domenica 3 novembre le cartelle insieme al giornale, lunedì 4 il primo bollino e l’adesivo. Il super premio finale è una Suzuki New Swift Hybrid.

