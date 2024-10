Iltempo.it - Gio Evan nasce per strada e canta per la libertà: "Ho anticipato le doglie, un presagio"

(Di domenica 27 ottobre 2024) La vita gli rimbalza addosso da quando nel pancione della mamma ha iniziato a sgomitare per uscire fuori prima del previsto e ora, che ha già attraversato un'ampia porzione di mondo e si è esposto alle radiazioni emotive che il movimento scatena, quella storia suona un po' come parte di una profezia. Gioè arrivato nell'edicola degli artisti sorridendo e, tra gli occhi dei curiosi, si è tuffato in un racconto pieno di ritmo e di colore, che è partito dal primo respiro ed è arrivato alla galassia del performer che è oggi. «Palo Santo», il suo singolo, è un'ode a chi silenziosamente resta e ci ricorda dell'imprescindibile diritto al calore. La sua ultima canzone è nata «con un po' di nostalgia dei giorni liberi. Quest'anno ne ho avuti pochi. Io con laho una certa amicizia. Mi è mancata la spensieratezza.