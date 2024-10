Genoa, altri due infortunati: si fermano anche Norton-Cuffy e Ankeye (Di domenica 27 ottobre 2024) La gara di questo pomeriggio in casa della Lazio non ha lasciato soltanto una pesante sconfitta in eredità al Genoa. Nel corso della sfida Al Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) La gara di questo pomeriggio in casa della Lazio non ha lasciato soltanto una pesante sconfitta in eredità al. Nel corso della sfida Al

Genoa, altri due infortunati: si fermano anche Norton-Cuffy e Ankeye - La gara di questo pomeriggio in casa della Lazio non ha lasciato soltanto una pesante sconfitta in eredità al Genoa. Nel corso della sfida Alberto ... A spiegare la situazione fisica dei due giocatori ... (calciomercato.com)

GENOA, NON SOLO BALOTELLI: SI VALUTANO ALTRI DUE NOMI - Mario Balotelli resta al centro dei pensieri del Genoa per rinforzare l'attacco. Secondo Il Secolo XIX però il club rossoblù sta valutando anche i nomi di Ounas e Ben Yedders, ovviamente anche loro sv ... (informazione.it)

Genoa, Gilardino: “Balotelli non risolverà tutti i problemi” - Gilardino ha parlato della sconfitta pesante del suo Genoa per 3-0 sul campo della Lazio. Le parole in conferenza stampa ... (derbyderbyderby.it)

Genoa, altra ricaduta: anche Ekuban deve rinviare il ritorno in campo - Prosegue il periodo nero del Genoa sul fronte infortuni. Dopo la ricaduta accusata nella giornata di ieri a Junior Messias, fermatosi subito dopo essere rientrato dal lungo infortunio muscolare che lo ... (calciomercato.com)