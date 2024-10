Zonawrestling.net - Freddie Prinze Jr.:”Il futuro di Sami Zayn è con la Bloodline”

(Di domenica 27 ottobre 2024) I fan stanno ancora elaborando la reunion emozionante a SmackDown, dove Jey e Jimmy Uso si sono finalmente ritrovati e abbracciati al centro del ring. Ora, un nuovo report suggerisce che anchepotrebbe unirsi alla versione originale dellanella preparazione per Survivor Series: WarGames 2024. Jimmy e Jey si sono scontrati a WrestleMania 40, dove il secondo è uscito vincitore. Sembrava che i due avrebbero avuto difficoltà a ritrovarsi sulla stessa lunghezza d’onda. Tuttavia, come ha voluto il destino, il controllo dellada parte di Solo Sikoa ha aperto la strada per la reunion dei gemelli. Con Roman Reigns a capo del gruppo babyface, è sicuro dire che i giorni di Sikoa come leader dellasono contati.