Ferentino: accoltella il compagno durante una lite, 57enne arrestata per tentato omicidio (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza domestica ha colpito la tranquillità di Ferentino, comune in provincia di Frosinone, dove una donna di 57 anni è stata arrestata dai carabinieri per aver tentato di uccidere il compagno colpendolo alla gola con un coltello. La vittima, un uomo di 50 anni, è attualmente ricoverato all’ospedale Spaziani di Frosinone. L’accaduto ha suscitato preoccupazione nella comunità, riaccendendo il dibattito sulla violenza domestica e sulle sue terribili conseguenze. La dinamica dell’incidente L’incidente si è verificato nella serata di ieri all’interno di un appartamento situato in via Don Morosini a Ferentino. Stando a quanto trapelato fino ad ora, la coppia avrebbe avuto una violenta discussione, il cui motivo rimane ancora al vaglio delle indagini. Gaeta.it - Ferentino: accoltella il compagno durante una lite, 57enne arrestata per tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza domestica ha colpito la tranquillità di, comune in provincia di Frosinone, dove una donna di 57 anni è statadai carabinieri per averdi uccidere ilcolpendolo alla gola con un coltello. La vittima, un uomo di 50 anni, è attualmente ricoverato all’ospedale Spaziani di Frosinone. L’accaduto ha suscitato preoccupazione nella comunità, riaccendendo il dibattito sulla violenza domestica e sulle sue terribili conseguenze. La dinamica dell’incidente L’incidente si è verificato nella serata di ieri all’interno di un appartamento situato in via Don Morosini a. Stando a quanto trapelato fino ad ora, la coppia avrebbe avuto una violenta discussione, il cui motivo rimane ancora al vaglio delle indagini.

