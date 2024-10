Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, Ugolini: “Vogliamo dare una visione dell’Emilia Romagna da qui ai prossimi 10 anni"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Bologna, 27 ottobre 2024 – Nel volantino consegnato durante il workshop ‘Il futuro delle nostre città e dei nostri territori’, all’interno di Palazzo Isolani, è scritta la frase principale che Elena, candidata presidente alleregionali del 17-18 novembre, ribadisce anche durante il convegno: “Al cuore della democrazia ci sono le persone, le relazioni e le comunità a cui esse danno vita”. Questa espressione raccoglie gli argomenti che la candidata ha analizzato in mattinata davanti ai supporter presenti in Santo Stefano. “Promettere cose che tutti vogliono sentirsi dire, solo per essere eletti, è una cosa che non ci riguarda.unadella Regione da qui ai10", raccontaaccolta dagli applausi dei presenti. Secondo la candidata civica sostenuta dal centrodestra, "bisogna voltare pagina.