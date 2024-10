Colonnese: «Inter-Juventus, meglio giocarla che vederla! Thuram un bomber» (Di domenica 27 ottobre 2024) Colonnese, ex difensore nerazzurro, prima di Inter-Juventus in programma oggi alle 18, in un’Intervista su Inter TV ha parlato dell’importanza di questa partita in ottica lotta scudetto. Poi tanti complimenti all’attacco nerazzurro a in particolare a Marcus Thuram. LOTTA AL VERTICE – Ciccio Colonnese prima di Inter-Juventus ha parlato così della sfida importantissima in ottica scudetto: «C’è grande ansia, meglio giocare queste partite che vederle da fuori! C’è grande rivalità, oggi sarà una partita molto importante per l’Inter. Questa sera l’Inter dovrà dimostrare quanto di buono fatto in Champions League, non si deve vincere solo giocando molto meglio degli avversari. È importante vincere e stasera conta solo quello. Si gioca soprattutto sul piano mentale, perché sarà una partita molto tattica. Le squadre avranno voglia di sbagliare il meno possibile. Bisogna avere pazienza e calma. Inter-news.it - Colonnese: «Inter-Juventus, meglio giocarla che vederla! Thuram un bomber» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024), ex difensore nerazzurro, prima diin programma oggi alle 18, in un’vista suTV ha parlato dell’importanza di questa partita in ottica lotta scudetto. Poi tanti complimenti all’attacco nerazzurro a in particolare a Marcus. LOTTA AL VERTICE – Ciccioprima diha parlato così della sfida importantissima in ottica scudetto: «C’è grande ansia,giocare queste partite che vederle da fuori! C’è grande rivalità, oggi sarà una partita molto importante per l’. Questa sera l’dovrà dimostrare quanto di buono fatto in Champions League, non si deve vincere solo giocando moltodegli avversari. È importante vincere e stasera conta solo quello. Si gioca soprattutto sul piano mentale, perché sarà una partita molto tattica. Le squadre avranno voglia di sbagliare il meno possibile. Bisogna avere pazienza e calma.

supercoppa colonnese inter deve stare attenta - nella prima parte di stagione voleva dominare il gioco, oggi invece è la squadra è più attendista, anche grazie a questo nuovo modulo adottato da Mazzarri". Colonnese individua quindi i punti ... (msn.com)

Colonnese avvisa la Fiorentina: "Contro l'Inter serve la partita perfetta, difesa a 3 per contrastare Lautaro e Thuram" - Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter ... Domenica la Fiorentina deve cercare di fare una partita ordinata, non deve giocare troppo alta con l’Inter perché poi rischi di pagarla. (fcinternews.it)

