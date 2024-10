Ilgiorno.it - Chi è Jashan Deep Badhan e perché ha ucciso Sara Centelleghe

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il quadro sembra chiaro ma manca un tassello fondamentale:Bashan hanella notte tra venerdì e sabato? I due sicuramente si conoscevano, erano per così dire amici. Li separavano pochi mesi e pochi passi. Abitavano a qualche metro l’uno dall’altra, in un complesso di condomini in via Nazionale a Costa Volpino., studentessa che avrebbe compiuto 19 anni fra pochi giorni uccisa nella notte a Costa Volpino (Bergamo), in una foto tratta dal suo profilo Instagram. INSTAGRAM/+++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++ Per raggiungere l’abitazione al terzo piano del civico 142, doveabitava con la madre, il ragazzo di origine indiana ha solo dovuto salire una rampa di scale e lo avrebbe fatto in pantofole.