Casa abbandonata crolla sulla strada, disagi per residenti e ristoratori. Scelgo Arezzo: "Presenteremo interrogazione" (Di domenica 27 ottobre 2024) Nei giorni scorsi è avvenuto un crollo di una vecchia abitazione abbandonata. I calcinacci hanno invaso una parte della corsia della vecchia strada 73 nei pressi di Pieve a Ranco che è passata di competenza al Comune di Arezzo. Numerosi i disagi che ne conseguono per i residenti e ristoratori Arezzonotizie.it - Casa abbandonata crolla sulla strada, disagi per residenti e ristoratori. Scelgo Arezzo: "Presenteremo interrogazione" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nei giorni scorsi è avvenuto un crollo di una vecchia abitazione. I calcinacci hanno invaso una parte della corsia della vecchia73 nei pressi di Pieve a Ranco che è passata di competenza al Comune di. Numerosi iche ne conseguono per i

