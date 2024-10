Basket, prima sconfitta del GMV, in casa con Lucca, in Divisione Regionale 2 (Di domenica 27 ottobre 2024) Pisa, 27 ottobre 2024 – prima sconfitta del GMV, nella terza giornata del campionato di Divisione Regionale 2, di fronte al proprio pubblico, contro l’esperto BCL Lab Lucca, in cerca di punti dopo un avvio di stagione sfortunato. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno iniziato con il piede giusto, per poi smarrirsi con il passare del tempo, soprattutto nella fase offensiva, in cui i biancoverdi hanno evidenziato una grande difficoltà ad andare a canestro. LA CRONACA – La partita vede subito i padroni di casa di Ghezzano prendere un vantaggio nei primi minuti, grazie ad un parziale di 7-0, con gli ospiti che fanno fatica ad entrare nel match, costretti ad un precoce time-out. Sport.quotidiano.net - Basket, prima sconfitta del GMV, in casa con Lucca, in Divisione Regionale 2 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Pisa, 27 ottobre 2024 –del GMV, nella terza giornata del campionato di2, di fronte al proprio pubblico, contro l’esperto BCL Lab, in cerca di punti dopo un avvio di stagione sfortunato. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno iniziato con il piede giusto, per poi smarrirsi con il passare del tempo, soprattutto nella fase offensiva, in cui i biancoverdi hanno evidenziato una grande difficoltà ad andare a canestro. LA CRONACA – La partita vede subito i padroni didi Ghezzano prendere un vantaggio nei primi minuti, grazie ad un parziale di 7-0, con gli ospiti che fanno fatica ad entrare nel match, costretti ad un precoce time-out.

