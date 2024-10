Amici 24, Rudy Zerbi si commuove per l’esibizione di Vybes su Blu Celeste | Video Witty Tv (Di domenica 27 ottobre 2024) Nella scuola di Amici 24, Rudy Zerbi si è commosso per l’esibizione di Vybe sulle note di Blu Celeste di Blanco, durante l’esecuzione del compito voluto da Lorella Cuccarini. La scrittura di Vybes ha fatto sì che Rudy, “il signor No”, provasse forti emozioni e si lasciasse andare. La telecamera se ne è subito accorta così come Maria De Filippi. La conduttrice non ha mancato di sottolinearlo. Video Witty Tv Superguidatv.it - Amici 24, Rudy Zerbi si commuove per l’esibizione di Vybes su Blu Celeste | Video Witty Tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nella scuola di24,si è commosso perdi Vybe sulle note di Bludi Blanco, durante l’esecuzione del compito voluto da Lorella Cuccarini. La scrittura diha fatto sì che, “il signor No”, provasse forti emozioni e si lasciasse andare. La telecamera se ne è subito accorta così come Maria De Filippi. La conduttrice non ha mancato di sottolinearlo.Tv

