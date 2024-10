Lanazione.it - Alluvione Castelfiorentino, la conta dei danni. “Le nostre vite sotto il fango, non lasciateci soli”

(Di domenica 27 ottobre 2024)(Firenze), 27 ottobre 2024 – Strade silenziose e sacchi di sabbia accatastati davanti ai capannoni, agli ingressi delle abitazioni e dei negozi, insieme ai detriti e alsecco ancora da rimuovere. È come se fosse passato un tornado, con chili di merce che aspetta ancora di essere smaltita in una zona - quella alluvionata tra Petrazzi, Pettinamiglio e Malacoda - che cerca di risollevarsi. Nel weekend le aziende sono chiuse, i cantieri anche, la 429 meno trafficata e la viabilità più scorrevole. Riapre oggi Casadea, il negozio di casalinghi colpito dall’esondazione dell’Elsa, che nei giorni di massima emergenza aveva fornito gratuitamente alle famiglie in difficoltà detersivi, spugne e tutto l’utile per pulire.