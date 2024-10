Ilgiorno.it - Alessandro Haber, il predestinato: “Zeno? In ognuno di noi ma il talento è un dono”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Milano – Tutte le inquietudini del Novecento in un solo corpo:Cosini. Uomo senza qualità dallo sguardo ironico e non in sintonia. Con la vita e con il mondo. L’inconscio fuori fuoco. Proiettato (suo malgrado) verso gli incubi e le irrequietezze esistenziali di quel secolo agli esordi. Compresa la bomba, lì nel finale. Si potrebbe andare avanti a lungo. Certo è sempre una sfida trasferirlo a teatro. E questa volta ci ha pensato Paolo Valerio per lo Stabile del Friuli, anche autore della riduzione da Italo Svevo, insieme a Monica Codena. Il suo “La coscienza di” arriva da martedì al Carcano di Milano. Protagonista. Con lui un bel cast corale. All’interno di un allestimento fascinoso. Parecchio psicanalitico. Ovviamente., anche lei è un non allineato? “Mi piace quella frase di: “La vita non è né brutta né bella, ma è originale”.