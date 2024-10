Metropolitanmagazine.it - 20th Century aggiorna su tante sue proprietà intellettuali come Die Hard e Kingsman

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il presidente dellaStudios ha fornito unmento su franchise popolariDie, Speed ??e. Il 2024 è stato un anno di successo per lo studio con le uscite de Il regno del pianeta delle scimmie, Alien: Romulus e The First Omen. Mentre lasi prepara per la première di due film di Predator l’anno prossimo, la persona che gestisce lo spettacolo si è presa del tempo perre i fan su tre franchise trascurati con una fanbase dedicata. L’Hollywood Reporter ha parlato con il presidente dellaStudios Steve Asbell, e durante l’intervista gli argomenti si sono spostati sui franchise sotto la giurisdizione della società. Abbiamo potuto scoprire cosa riserva il futuro per i nuovi film di, Diee Speed. Alla domanda su sequel o prequel di, Asbell ha detto: “Non ci sono piani per farli a breve“.