Violentata al rientro dalla festa: in tre finiscono sotto processo (Di sabato 26 ottobre 2024) Giudizio immediato per i tre uomini di Palagiano accusati dello stupro subito da una 23enne, nella notte tra il 30 e 31 agosto nelle campagne di Massafra. Il decreto del Giudice delle indagini Quotidianodipuglia.it - Violentata al rientro dalla festa: in tre finiscono sotto processo Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Giudizio immediato per i tre uomini di Palagiano accusati dello stupro subito da una 23enne, nella notte tra il 30 e 31 agosto nelle campagne di Massafra. Il decreto del Giudice delle indagini

Violentata al rientro dalla festa: in tre finiscono sotto processo - La giovane vittima, dopo la notte da incubo, aveva raccontato ai carabinieri della compagnia di Massafra di essere stata violentata a turno in campagna da tre uomini, al ritorno da una festa in un ...

VIOLENZA Taranto: in tre a processo per aver violentato ragazza al rientro da una festa - La vittima aveva denunciato l'accaduto ai carabinieri della compagnia di Massafra, raccontando di essere stata violentata a turno dai tre uomini dopo una serata in un locale. La ricostruzione dei ...

