Viola il divieto di avvicinamento, arrestato da Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della locale Stazione nella tarda serata di ieri, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in sostituzione della misura cautelare in atto, del divieto di avvicinamento alle persone offese e a tutti i luoghi abitualmente frequentati dalle stesse, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un 33enne del luogo già noto alle Forze dell'Ordine. Il provvedimento ha avuto origine a seguito di accurate indagini condotte dai Carabinieri che, hanno constatato le ripetute Violazioni dell'uomo alla prescrizione del divieto di comunicare con le persone offese nei confronti delle quali, avrebbe posto in essere reiterate condotte minacciose e intimidatorie.

