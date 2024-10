Una ragazza di 18 anni uccisa in casa nella Bergamasca (Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - Una ragazza di 18 anni è stata uccisa nella notte in casa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane studentessa abitava in via Nazionale con la madre, che non era in casa al momento del fatto. L'allarme è stato lanciato intorno all'una di notte. Da primi rilievi è stata colpita con un arma da taglio. Le indagine della Procura di Bergamo sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo e dai colleghi della compagnia di Clusone. Agi.it - Una ragazza di 18 anni uccisa in casa nella Bergamasca Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - Unadi 18è statanotte ina Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane studentessa abitava in via Nazionale con la madre, che non era inal momento del fatto. L'allarme è stato lanciato intorno all'una di notte. Da primi rilievi è stata colpita con un arma da taglio. Le indagine della Procura di Bergamo sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo e dai colleghi della compagnia di Clusone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio a Costa Volpino - ragazza di 18 anni uccisa a coltellata in casa - Una 18enne, Sara Centelleghe, è stata uccisa la notte scorsa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata accoltellata. Il corpo è stato trovato oggi all'alba in un appartamento in via Nazionale 142, in zona Portici. Sul posto i ... (Ilgiorno.it)

Ragazza 19enne accoltellata in casa - esce per chiedere aiuto e muore - Notte di orrore a Costa Volpino, dove una giovane di appena 19 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Nazionale 142, a breve distanza dal Municipio. La tragedia si è consumata intorno all’una di notte, quando la ragazza è stata ... (Caffeinamagazine.it)

Orrore a Bergamo : ragazza uccisa in casa - Una ragazza di 19 anni è stata uccisa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Il corpo della giovane è stato rinvenuto soltanto all’alba. L’omicidio sarebbe maturato nella notte. Sui fatti indagano i carabinieri. L’unica certezza investigativa, ... (Lidentita.it)

Omicidio a Costa Volpino - ragazza di 19 anni uccisa a coltellata in casa - Una 19enne, Sara Centelleghe, è stata uccisa la notte scorsa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata accoltellata. Il corpo è stato trovato oggi all'alba in un appartamento in via Nazionale 142, in zona Portici. Sul posto i ... (Ilgiorno.it)