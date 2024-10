Quotidiano.net - 'Un arcobaleno di città', anche a Roma sfilano i pacifisti

(Di sabato 26 ottobre 2024) Undiper dire "Fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora". Così, come in altre 6 comuni italiani,nella Capitale oggi tornano a sfilare i.La piazza promossa da Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci, è sostenuta da oltre 350 organizzazioni della societa' civile. Centinaia i manifestanti arrivati a Piramide aper la giornata nazionale contro la guerra, sventolando le bandiere della pace, quelle dell'Anpi e della Cgil e che arriveranno in corteo fino al Colosseo. "Siamo ebrei e palestinesi siamo russi e ucraini l'umanità non ha confini", si legge su uno stendardo. Una mobilitazione nazionale per chiedere appunto il cessate il fuoco in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti armati nel mondo.