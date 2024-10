Quotidiano.net - Un anno dopo Giulia. Slogan e manifestazioni. Ma non è cambiato nulla

(Di sabato 26 ottobre 2024) È in stato di fermo, in attesa della conferma dell’arresto, Giovanni Vascelli, il 65enne di Medesano (Parma) accusato di avere ucciso nella sua abitazione la moglie Marina Cavalieri, 62 anni. L’uomo è stato fermato giovedì sera a Orbetello, in provincia di Grosseto, dove è stato individuato dai carabinieri. La donna era stata rinvenuta senza vita nella sua casa, da un nipote alle 13. L’uomo si era recato nell’abitazione dei coniugi Vascelli per dare da mangiare ad alcuni animali che vivevano nel cortile e ha scorto la donna riversa nel letto. Inizialmente aveva pensato a un malore, poi la terribile scoperta dell’omicidio. L’arma utilizzata per uccidere la 62enne, infermiera in pensione, è stata recuperata dagli inquirenti nel sopralluogo in casa: una carabina di piccolo calibro. L’omicidio si sarebbe consumato alcuni giorni fa, forse nella notte tra il 21 ed il 22 ottobre.