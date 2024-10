Gaeta.it - Truffa da centomila euro ai danni di una 94enne: tre arresti a Sant’Arcangelo di Romagna

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio diha colpito una anziana signora di 94 anni adi, dove agenti della Polizia Stradale di Frosinone sono intervenuti per fermare tre sospetti. La donna, presa da un senso di panico, è stata raggirata mediante un abile stratagemma che le ha fatto perdere in un attimo una somma consistente di denaro e preziosi. Questo evento evidenzia una problematica purtroppo frequente: le truffe a danno degli anziani. Il metodo dellaIl modus operandi degli autori dellaè quanto mai insidioso. L’anziana, nella sua abitazione, ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per un maresciallo dei carabinieri. Iltore ha informato la signora che la figlia era stata vittima di un furto, instillando in lei un forte senso d’angoscia e allerta.