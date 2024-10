Trovato in casa con 13 chili di cocaina: arrestato narcotrafficante (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato ieri una seria di controlli a Cisterna di Latina. Nel corso di un servizio presso il quartiere San Valentino, gli agenti hanno notato un movimento sospetto riconducibile allo spaccio di sostanza stupefacente. Hanno così controllato un uomo Latinatoday.it - Trovato in casa con 13 chili di cocaina: arrestato narcotrafficante Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato ieri una seria di controlli a Cisterna di Latina. Nel corso di un servizio presso il quartiere San Valentino, gli agenti hanno notato un movimento sospetto riconducibile allo spaccio di sostanza stupefacente. Hanno così controllato un uomo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Femminicidio Medesano - fermato Giovanni Vascelli marito di Marina Cavalieri : trovato a Orbetello e interrogato - È stata trovata morta dal nipote Marina Cavalieri, ex infermiera di Medesano. Il marito Giovanni Vascelli è stato fermato e interrogato (Notizie.virgilio.it)

Marina Cavalieri uccisa con un colpo di fucile : il corpo è stato trovato dal nipote. Rintracciato e interrogato il marito Giovanni Vascelli - È stato rintracciato dai carabinieri e interrogato per tutta la notte Giovanni Vascelli, pensionato 65enne di Sant'Andrea Bagni, comune di Medesano, in provincia di Parma, in relazione... (Leggo.it)

La svolta di Fabio Grosso. Il Sassuolo ritrovato ha messo le ali. Pierini e gli altri - rivoluzione esterni - di Stefano Fogliani SASSUOLO Il derby metterà le ali al Sassuolo? Lo sapremo presto, ma nel frattempo vale la pena sottolineare come le ali le abbia messe per davvero il Sassuolo, in questo caso fuor di metafora: da quando ha ritrovato i suoi ... (Sport.quotidiano.net)

Drogato - rapinato e trovato morto : i carabinieri bloccano la cremazione - si sospetta l’omicidio - I carabinieri hanno bloccato la cremazione della salma dell'anziano trovato morto in casa a Roma, dopo un incontro con una 47enne che lo ha narcotizzato e rapinato. Disposta l'autopsia, si sospetta l'omicidio.Continua a leggere (Fanpage.it)