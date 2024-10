Trieste, 70 anni fa la fine del Territorio libero e la restituzione all’Italia (Di sabato 26 ottobre 2024) Nello spazio di Metropolitan Today di oggi, il 26 ottobre 1954, quando Trieste ritornava all’Italia dopo 7 anni di amministrazione militare alleata Trieste, il Territorio libero e il memorandum di Londra La restituzione di Trieste, fonte wikipedia.orgL’articolo 21 del Trattato di Pace stipulato tra l’Italia e gli Alleati nel 1947 sanciva la nascita del Territorio libero di Trieste. Uno stato indipendente che sarebbe stato demilitarizzato e neutrale e sotto l’egida del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Avrebbe dovuto essere dotato di un Governatore, un Consiglio di Governo, un’Assemblea popolare elettiva e un Corpo giudiziario. Si sarebbe dovuto provvedere inoltre all’elezione di un’Assemblea costituente per redigere la costituzione del nuovo stato che in realtà non nacque mai. Il Territorio libero di Trieste in realtà fu di fatto diviso in due zone. Metropolitanmagazine.it - Trieste, 70 anni fa la fine del Territorio libero e la restituzione all’Italia Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nello spazio di Metropolitan Today di oggi, il 26 ottobre 1954, quandoritornavadopo 7di amministrazione militare alleata, ile il memorandum di Londra Ladi, fonte wikipedia.orgL’articolo 21 del Trattato di Pace stipulato tra l’Italia e gli Alleati nel 1947 sanciva la nascita deldi. Uno stato indipendente che sarebbe stato demilitarizzato e neutrale e sotto l’egida del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Avrebbe dovuto essere dotato di un Governatore, un Consiglio di Governo, un’Assemblea popolare elettiva e un Corpo giudiziario. Si sarebbe dovuto provvedere inoltre all’elezione di un’Assemblea costituente per redigere la costituzione del nuovo stato che in realtà non nacque mai. Ildiin realtà fu di fatto diviso in due zone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fondazione CRTrieste riceve Civica Benemerenza : un riconoscimento per 32 anni di impegno nella comunità - Facebook WhatsApp Twitter Il conferimento della Civica Benemerenza alla Fondazione CRTrieste rappresenta un momento significativo per la città di Trieste e per i suoi cittadini. Questo premio riconosce il costante impegno della Fondazione nei ... (Gaeta.it)

18 Ottobre 2021 - l’assalto con gli idranti ai portuali di Trieste. Tre anni dopo - una ferita ancora aperta - Oggi, Domenica 18 Ottobre, si celebra un anniversario triste. Come ha scritto Raffaella Regoli nel suo libro “Sospesa“, fu un giorno terribile. “Fu uno dei simboli della ferocia dello Stato”, ha scritto la Regoli, “contro chi protestava in modo ... (Thesocialpost.it)

La Guardia di Finanza arriva terza alla 56ª edizione della Barcolana di Trieste con il "Fiamme Gialle-Nice" per i 250 anni del Corpo - Grande successo per la Guardia di Finanza che con il suo Gruppo Sportivo Fiamme Gialle è arrivata terza su oltre 1700 imbarcazioni che hanno preso parte alla 56ª edizione della Barcolana a Trieste, l'ultimo dei cinque eventi sportivi previsti per ... (Ilgiornaleditalia.it)

Lignano chiede più di 3 milioni di euro di danni per i lavori sul Lungomare Trieste - Costeranno oltre tre milioni di euro i lavori di ripristino dopo la riqualificazione e l'ammodernamento del lungomare Trieste. La giunta del Comune di Lignano Sabbiadoro ha approvato una delibera di presa d’atto degli esiti della perizia redatta ... (Udinetoday.it)