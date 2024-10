Lanazione.it - Toscana, una nuova allerta gialla per le zone già colpite dalle gravi inondazioni

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 - Una, circoscritta alleche sono state bersagliate dal maltempo nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. L’ha diramata la Regione e il colore è giallo. “Emessadalla nostra sala operativa suEtruria centrale, Valdera e Valdelsa per rischio idraulico fino alla mezzanotte di oggi, per rischio idrogeologico fino a tutta la giornata di domani. Diluvio nella notte, emergenza maltempo in: strade come fiumi, case allagate L'riguarda dunque non solo il reticolo idraulico minore ma anche quello maggiore. Un’doverosa per territori che in queste ore hanno sofferto molto, con danni a aziende e abitazioni. Come a Cecina, dove il fango ha invasto un centro commerciale. Il Lamma, nelle previsioni per domenica 26 ottobre, parla di isolate possibilità di pioggia sulla costa.