Roberto Mancini esonerato dalla nazionale saudita: l’attesa dei suoi amici a Jesi (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La notizia dell’esonero di Roberto Mancini dalla guida della nazionale saudita ha suscitato un ampio dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Mancini, che ha recentemente ricevuto una buonuscita di circa 60 milioni di euro dalla federazione calcistica saudita, si prepara a tornare nella sua città, Jesi, dove gli amici storici lo attendono per momenti di convivialità e relax. Il supporto degli amici marchigiani A sottolineare l’affetto e il supporto della comunità marchigiana per Mancini è Bruno Sassaroli, uno dei suoi più fidati amici, che ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA. Sassaroli ha espresso quanto sia importante per loro trascorrere del tempo insieme, con un programma che prevede un’uscita in bicicletta e una cena fra vecchi amici. “Roberto lo aspettiamo a Jesi per un’uscita in bici e per una bella cena tutti insieme. Gaeta.it - Roberto Mancini esonerato dalla nazionale saudita: l’attesa dei suoi amici a Jesi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La notizia dell’esonero diguida dellaha suscitato un ampio dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori., che ha recentemente ricevuto una buonuscita di circa 60 milioni di eurofederazione calcistica, si prepara a tornare nella sua città,, dove glistorici lo attendono per momenti di convivialità e relax. Il supporto deglimarchigiani A sottolineare l’affetto e il supporto della comunità marchigiana perè Bruno Sassaroli, uno deipiù fidati, che ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA. Sassaroli ha espresso quanto sia importante per loro trascorrere del tempo insieme, con un programma che prevede un’uscita in bicicletta e una cena fra vecchi. “lo aspettiamo aper un’uscita in bici e per una bella cena tutti insieme.

