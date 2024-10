Rimane bloccata in auto nella strada diventata un fiume, disastro maltempo (Di sabato 26 ottobre 2024) Castellina Marittima (Pisa), 26 ottobre 2024 – disastro maltempo in provincia di Pisa. Varie frazioni sono state gravemente colpite dal violento nubifragio che c’è stato nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Strade come fiumi a Castellina Marittima e nel comune di Riparbella. Alle Badie, frazione di Castellina, una coppia è rimasta bloccata in auto travolta dall’acqua. La strada era diventata un vero e proprio fiume e il veicolo ha smesso di funzionare. Chiamati i vigili del fuoco, la coppia è stata salvata da una residente che ha visto la scena e ha fatto salire la coppia in casa. Nel frattempo sono anche arrivati i vigili del fuoco. Qui tutte le notizie in diretta del maltempo in Toscana Lanazione.it - Rimane bloccata in auto nella strada diventata un fiume, disastro maltempo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Castellina Marittima (Pisa), 26 ottobre 2024 –in provincia di Pisa. Varie frazioni sono state gravemente colpite dal violento nubifragio che c’è statonotte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Strade come fiumi a Castellina Marittima e nel comune di Riparbella. Alle Badie, frazione di Castellina, una coppia è rimastaintravolta dall’acqua. Laeraun vero e proprioe il veicolo ha smesso di funzionare. Chiamati i vigili del fuoco, la coppia è stata salvata da una residente che ha visto la scena e ha fatto salire la coppia in casa. Nel frattempo sono anche arrivati i vigili del fuoco. Qui tutte le notizie in diretta delin Toscana

