Pratiche crudeli nel macello. Esposto degli animalisti

(Di sabato 26 ottobre 2024) TRIGOLO (Cremona) Ancora una volta un allevamento denunciato per le crudeltà che infligge agli animali, che in questo caso venivano sgozzati mentre erano ancora coscienti. E queste crudeltà sono avvenute in un allevamento di suini del Cremasco. L’associazione Animal Equality ha presentato in procura unper denunciare i maltrattamenti subiti dagli animali in undi Trigolo. Attraverso telecamere, l’associazione animalista è riuscita a riprenderedi macellazione in violazione delle regole e che potrebbero comportare conseguenze anche sul piano igienico sanitario. I numerosi video (acquisiti nel 2023 e nel 2024) mostrano crudeltà e inutili ed evitabili sofferenze inferte agli animali dagli operatori. "Causare dolore, angoscia o sofferenze evitabili agli animali è alla base dell’accusa penale di trattamento crudele – dichiarano i membri dell’associazione –.