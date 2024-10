Perché la battaglia di Anghiari e i fiorentini voltagabbana! (Di sabato 26 ottobre 2024) Agli inizi del 1400, la Serenissima Repubblica di Venezia si era estesa fino a Bergamo, scontrandosi con il Ducato di Milano, governato dai Visconti, che condividevano con i fiorentini l’inimicizia del Papa Martino V. Tuttavia, il successore di Martino, Eugenio IV, veneziano e aperto a nuove alleanze, incoraggiò un cambio di schieramento per i fiorentini, spingendoli a unirsi a Venezia contro Milano, soprattutto considerando le mire espansionistiche dei Visconti sull’Italia centrale. Questo portò la repubblica fiorentina ad allearsi con Venezia. L’esercito milanese, forte di circa 9.000 uomini e guidato dal condottiero perugino Niccolò Piccinino, arrivò a Sansepolcro il 28 giugno 1440, dove si unirono anche alcune centinaia di cittadini biturgensi. La lega dei fiorentini, affiancata da 300 arcieri genovesi e alleata con la Serenissima e il Papato, contava circa 11. Lortica.it - Perché la battaglia di Anghiari e i fiorentini voltagabbana! Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Agli inizi del 1400, la Serenissima Repubblica di Venezia si era estesa fino a Bergamo, scontrandosi con il Ducato di Milano, governato dai Visconti, che condividevano con il’inimicizia del Papa Martino V. Tuttavia, il successore di Martino, Eugenio IV, veneziano e aperto a nuove alleanze, incoraggiò un cambio di schieramento per i, spingendoli a unirsi a Venezia contro Milano, soprattutto considerando le mire espansionistiche dei Visconti sull’Italia centrale. Questo portò la repubblica fiorentina ad allearsi con Venezia. L’esercito milanese, forte di circa 9.000 uomini e guidato dal condottiero perugino Niccolò Piccinino, arrivò a Sansepolcro il 28 giugno 1440, dove si unirono anche alcune centinaia di cittadini biturgensi. La lega dei, affiancata da 300 arcieri genovesi e alleata con la Serenissima e il Papato, contava circa 11.

