Lanazione.it - Opera Duomo, il respiro del tempo. Grazie a un’installazione sonora

(Di sabato 26 ottobre 2024) Museo dell’del, continua il dialogo tra arte antica e conranea. Nel chiostro romanico della cattedrale si trova "Ildel", installazionedell’artista Giacomo Bonciolini, donata al Museo dalla galleria Die Mauer. Oggi alle 15,30 è in programma l’inaugurazione dell’, alla presenza dell’autore. Già a partire dagli anni ‘90, con l’installazione delle opere di Robert Morris e Giuliano Giuman, l’antico e suggestivo chiostro romanico si è aperto al conraneo, creando un ponte tra la collezione del Museo e l’arte del nostro. Una vocazione e una attitudine confermate dalla presenza in cattedrale del presbiterio realizzato da Morris e del sepolcro dei vescovi di Giuseppe Spagnulo. Bonciolini si inserisce in questo progetto per arricchire il percorso espositivo del Museo e lo fa in modo originale e suggestivo con una installazione