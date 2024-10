Oltre 80.000 persone in piazza per la pace: una mobilitazione nazionale senza precedenti (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di ieri, una straordinaria affluenza ha caratterizzato le manifestazioni organizzate in sette piazze arcobaleno in tutta Italia. Unisciti a noi per scoprire i dettagli su questo evento che ha visto Oltre 80.000 partecipanti uniti in un appello per la pace e contro la guerra. I cortei, partiti da diverse città del Bel Paese, hanno trasmesso un forte messaggio di solidarietà e unità . Cortei in mattinata: l’inizio di una giornata d’impegno civile I primi cortei hanno preso il via nelle mattinate assolate di Bari, Cagliari e Palermo, già affollati da migliaia di manifestanti. Questo avvio anticipato ha segnato un forte segnale di mobilitazione e coscienza collettiva, con cittadini di tutte le età pronti a esprimere il loro dissenso verso le attuali situazioni di conflitto che affliggono il mondo. Gaeta.it - Oltre 80.000 persone in piazza per la pace: una mobilitazione nazionale senza precedenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di ieri, una straordinaria affluenza ha caratterizzato le manifestazioni organizzate in sette piazze arcobaleno in tutta Italia. Unisciti a noi per scoprire i dettagli su questo evento che ha visto80.000 partecipanti uniti in un appello per lae contro la guerra. I cortei, partiti da diverse città del Bel Paese, hanno trasmesso un forte messaggio di solidarietà e unità . Cortei in mattinata: l’inizio di una giornata d’impegno civile I primi cortei hanno preso il via nelle mattinate assolate di Bari, Cagliari e Palermo, già affollati da migliaia di manifestanti. Questo avvio anticipato ha segnato un forte segnale die coscienza collettiva, con cittadini di tutte le età pronti a esprimere il loro dissenso verso le attuali situazioni di conflitto che affliggono il mondo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Cina : oltre 50mila persone evacuate ad Hainan mentre il tifone Trami si rafforza - Haikou, 26 ott – (Xinhua) – Tutte le imbarcazioni da pesca di Hainan, la provincia piu’ meridionale della Cina, sono rientrate in porto e piu’ di 50.000 persone che lavorano a bordo sono state evacuate sulla terraferma poiche’ il tifone Trami si ... (Romadailynews.it)

Castagnata per l'autonomia con Zaia : oltre 600 persone a Gaiarine - L'autonomia differenziata del Veneto è un tema a cui gli abitanti di Gaiarine sembrano tenere ancora molto. Martedì 22 ottobre oltre 600 persone hanno affollato il salone dei festeggiamenti nella frazione di Albina per la grande castagnata ... (Trevisotoday.it)

Napoli in piazza per la gestazione per altri : oltre cento persone contro la criminalizzazione della GPA - Facebook WhatsApp Twitter Un significativo evento si è svolto a Napoli, dove un nutrito gruppo di persone, provenienti da famiglie arcobaleno, attivisti LGBTQIA+, e rappresentanti istituzionali, si è riunito davanti alla Prefettura per un ... (Gaeta.it)

Streets for kids - oltre 7mila persone in 15 città hanno partecipato all’iniziativa per chiedere sicurezza stradale - Bambini e bambine hanno trasformato le strade di 15 città italiane in un caleidoscopio di colori, tracciando con i gessetti messaggi di speranza e richieste di sicurezza. L'articolo Streets for kids, oltre 7mila persone in 15 città hanno ... (Orizzontescuola.it)