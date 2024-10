MotoGP oggi, GP Thailandia 2024: orari qualifiche e Sprint Race, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di sabato 26 ottobre 2024) Nelle prime ore del mattino italiano di oggi, sabato 26 ottobre, giornata piuttosto intensa in Thailandia, sede del 18° round del Motomondiale 2024. Sul tracciato di Buriram assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto tecnica con accelerazioni e frenate molto decise che metterà a dura prova i centauri. Tiene banco il duello nella classe regina tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Lo spagnolo si è presentato a questo appuntamento forte della testa della classifica iridata, con 20 punti di margine sulla concorrenza. Nelle prove libere i due primattori del campionato si sono fatti vedere a un livello molto simile e saranno i particolari a fare la differenza. Tuttavia, c’è un possibile inserimento nella lotta ed è quello di Marc Marquez. Oasport.it - MotoGP oggi, GP Thailandia 2024: orari qualifiche e Sprint Race, tv, streaming, programma TV8 e Sky Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nelle prime ore del mattino italiano di, sabato 26 ottobre, giornata piuttosto intensa in, sede del 18° round del Motomondiale. Sul tracciato di Buriram assisteremo a prove libere,e alle, in riferimento alla, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto tecnica con accelerazioni e frenate molto decise che metterà a dura prova i centauri. Tiene banco il duello nella classe regina tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Lo spagnolo si è presentato a questo appuntamento forte della testa della classifica iridata, con 20 punti di margine sulla concorrenza. Nelle prove libere i due primattori del campionato si sono fatti vedere a un livello molto simile e saranno i particolari a fare la differenza. Tuttavia, c’è un possibile inserimento nella lotta ed è quello di Marc Marquez.

