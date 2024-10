Meret: «Il rinnovo non mi condiziona. Andiamo a Milano per provare a vincere» (Di sabato 26 ottobre 2024) Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria al Maradona contro il Lecce Meret in conferenza La mia prestazione dopo l’infortunio? «Buona come tutta la squadra, non era facile perchè arrivavano da uno 0-6: era difficile trovare spazi, però siamo stati bravi a provarci fino alla fine. Forse abbiamo concesso qualche ripartenza e sulle palle inattive, ma è stata una prestazione molto buona». Cosa è cambiato in fase di non possesso? «C’è grande disponibilità al sacrificio, all’aiuto del compagno. Nelle ripartenze concesse erano tutti pronti a rientrare, dobbiamo concederne di meno. Seguiamo ciò che ci chiede il mister ed i movimenti ci portano dei frutti: dobbiamo continuare così». L’impatto di Buongiorno? «Sta facendo una grande prima parte di campionato, sapevo che era forte e lo sta dimostrando in fase difensiva e di costruzione. Ilnapolista.it - Meret: «Il rinnovo non mi condiziona. Andiamo a Milano per provare a vincere» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il portiere del Napoli, Alex, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria al Maradona contro il Leccein conferenza La mia prestazione dopo l’infortunio? «Buona come tutta la squadra, non era facile perchè arrivavano da uno 0-6: era difficile trovare spazi, però siamo stati bravi a provarci fino alla fine. Forse abbiamo concesso qualche ripartenza e sulle palle inattive, ma è stata una prestazione molto buona». Cosa è cambiato in fase di non possesso? «C’è grande disponibilità al sacrificio, all’aiuto del compagno. Nelle ripartenze concesse erano tutti pronti a rientrare, dobbiamo concederne di meno. Seguiamo ciò che ci chiede il mister ed i movimenti ci portano dei frutti: dobbiamo continuare così». L’impatto di Buongiorno? «Sta facendo una grande prima parte di campionato, sapevo che era forte e lo sta dimostrando in fase difensiva e di costruzione.

