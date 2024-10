Ilfattoquotidiano.it - Mangia 50 barrette proteiche in sette giorni: “È come essere avvelenati. Mi sentivo esausto e stitico, non riuscivo a dormire”

(Di sabato 26 ottobre 2024)50in, pubblica il video su Youtube e racconta: “Èessersi”. Il giovane Collin Murray del Wisconsin ha voluto rendere pubblico il suo esperimento alimentare online. In pratica hato quasi esclusivamenteCalisthenics per una settimana finendo per avere difficoltà nele gonfiore in tutto il corpo. Già al terzo giorno, infatti, Murray, ha dovuto rattoppare l’alimentazione monotematica che si era imposto. “Ho deciso dire mirtilli e due mele perché mi”, ha spiegato. Ma appena risolto il problema di evacuazione eccolo lamentare altre problematiche: “Avevo questa specie di sensazione di irrequietezza che non so spiegare. Ero gonfio nella pancia ma anche addosso e non”.